تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إجراء عدد من التحويلات المرورية لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال بمشروع المونوريل ورفع الكمرات المعدنية الخاصة بجسم المحطة، الأمر الذى يستلزم الاستمرار فى الغلق الكلى لشارع يوسف عباس.





وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن غلق شارع يوسف عباس بداية من الوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة مع غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس. وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023 لمدة 15 يوما، من الساعة 12:05 صباحا حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم. وتابعت أن إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى: - القادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر. - القادم من شارع خلف الإستاد يسلك يساراً شارع الإستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر. - غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل حركة المركبات إلى محور العروبة. ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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