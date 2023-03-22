جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد عقد أمس الأربعاء، اجتماعا لمتابعة مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسى اطلع خلال الاجتماع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" الذى يقع ضمن نطاق المشروع القومى "الدلتا الجديدة"، بما فى ذلك معدلات سير العمل فى البنية الأساسية للمشروع، التى تشمل الطرق والمحاور، وآبار المياه، ومحطات المعالجة، وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومتى التصنيع والتسويق الزراعى. وأضاف المتحدث الرسمى بأن الرئيس وجه فى هذا السياق بمواصلة الجهود المكثفة فى إطار العمل على إضافة حوالى 3.5 مليون فدان فى الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء إلى الرقعة الزراعية فى مصر، وهو ما يفوق ثُلُث المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يمثل مشروعاً قومياً عملاقاً يهدف لتلبية آمال وتطلعات الشعب المصرى، ويأتى فى إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية، وتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يجرى زيارة تفقدية لـ أكاديمية الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.