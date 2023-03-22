طقس الأربعاء.. ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على شمال الوجه البحرى ومدن القناة. ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 26 16 العاصمة الادارية 27 15 6 أكتوبر 26 16 بنها 26 16 دمنهور 25 15 وادى النطرون 26 16 كفر الشيخ 25 15 المنصورة 26 16 الزقازيق 27 15 شبين الكوم 27 15 طنطا 26 16 دمياط 22 15 بورسعيد 22 16 الإسماعيلية 26 15 السويس 25 14 العريش 23 15 رفح 22 15 رأس سدر 25 14 نخل 24 10 كاترين 18 08 الطور 24 15 طابا 23 14 شرم الشيخ 27 17 الاسكندرية 23 15 العلمين الجديدة 22 14 مطروح 21 13 السلوم 22 13 سيوة 23 13 رأس غارب 26 16 الغردقة 26 15 سفاجا 27 16 مرسى علم 27 16 شلاتين 28 17 حلايب 25 18 أبو رماد 26 17 رأس حدربة 25 18 الفيوم 27 12 بنى سويف 28 11 المنيا 28 11 أسيوط 27 11 سوهاج 27 14 قنا 28 14 الأقصر 28 15 أسوان 29 16 الوادى الجديد 27 15 أبوسمبل 27 14

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