الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة أول أيام رمضان

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 25 درجة، بينما تكون على السواحل الشمالية 22 درجة، وعلى جنوب سيناء 28 درجة، وعلى شمال الصعيد 29 درجة، وعلى جنوب الصعيد 30 درجة.

ولفتت إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، بينما تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى.

وعلى صعيد آخر، كشفت الأرصاد عن وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم السبت.

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "اعتبارا من يوم الجمعة إلى يوم السبت المقبلين، تتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر مصحوبا بمد رطوبة عالٍ يؤثر على مناطق من شمال البلاد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وشمال الصعيد، ويصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا".

وأضافت: "ويعمل ذلك على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على المناطق سالفة الذكر كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ومن المتوقع أيضا أن يطرأ انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يوم السبت المقبل كما يساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس".