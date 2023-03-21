مدبولى يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يتضمن برنامجاً للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ومن خلاله تمت إضافة محور التدخل الرقمى للوصول الذكى للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة، موضحة أن الهدف الاستراتيجى من المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يتمثل فى الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، مضيفة أن المشروع يستهدف المقبلين على الزواج من الجنسين، والسيدات من سن 18 وحتى 45سنة، وطلاب الجامعات والمدارس، وتجمعات الريف.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية تقوم على أربعة محاور هى: التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والتوعوى، والتحول الرقمى.

ولفتت وزيرة التخطيط من خلال العرض إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية وعوائد الفرد من جهود التنمية، من حيث زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، وهو ما ينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرقت الوزيرة إلى الخطوات والإجراءات القادمة، وما سيتم توقيعه من بروتوكولات تعاون، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخراً خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، وذلك بما يسهم فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وكذا دعم البرامج التنموية المختلفة عبر بناء قدرات المرأة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والخضراء والأنشطة المستدامة المدرة للدخل، هذا إلى جانب ما يتعلق بتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية لتعزيز مساهمتها فى توطين الصناعة الحديثة.

وتناولت الوزيرة الوضع السكانى الحالى بحسب مؤشرات المرصد الديموجرافى المصرى، وكذا الوضع السكانى المستقبلى والاحتياجات المستقبلية من الخدمات فى قطاعات الصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات الخدمية.

وفى السياق ذاته، قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عرضاً تحت عنوان " السكان والتنمية"، تناول خلاله عددا من الموضوعات المتعلقة بقضية السكان، وعلاقتها بجهود الدولة للتنمية الشاملة، وذلك من خلال تحليل الوضع السكانى القائم فى الدولة.

واستعرض وزير الصحة والسكان عددا من الأرقام والإحصاءات التى تبرز الوضع السكانى القائم، وكذا الزيادة الطبيعية لعدد سكان مصر خلال عام 2022، لافتا فى هذا الصدد إلى أن عدد السكان الحالى فى مارس الجارى وصل إلى 104.711.311 نسمة، وهناك نحو 1.9 مليون نسمة زيادة سنوية. وفى ضوء ذلك تطرق الوزير للمسح الصحى للأسرة المصرية خلال 2021، من حيث المحافظات الأعلى والأقل فى معدل الإنجاب، وكذلك المحافظات الأعلى والأقل فى استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وغيرها من المحددات فى هذا الشأن، وقال: من المستهدف الوصول بمعدل الإنجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى بعض المؤشرات الديموجرافية فى عدد من المحافظات، كما ناقش أبرز ملامح الاستراتيجية القومية للسكان 2023-2030، ومحاور عمل الاستراتيجية المتضمنة لمحور الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة، ومحور الشباب وصحة المراهقين، ومحور تمكين المرأة، ومحور التعليم، وكذا الاعلام والتواصل الاجتماعى.

كما تناول الوزير خطة العمل المقترحة لمحاور الاستراتيجية، مشيرًا إلى الجهات التنفيذية للبرنامج السكانى، ودور وزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن، ممثلا فى المحافظين.

وخلال الاجتماع، وفى الإطار نفسه، عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة فيما يخص الملف السكانى، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث أكد أنه فى إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالقضية السكانية، وجهود الحكومة لضبط النمو السكانى للحفاظ على ثمار التنمية، تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية، وخاصة وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، للعمل من أجل تحسين الخصائص السكانية وتحقيق التوازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى وتحسين مستويات المعيشة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية قامت بتحقيق الاستدامة لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذى بدأ فى نهاية عام 2019 وانتهى فى نهاية عام 2021، حيث تم إنشاء الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، واستكمال إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم الـ 27 محافظة، وتخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحى ومنطقة ومديرية، ليتولوا العمل معاً لرصد المشكلات السكانية فى أصغر مستوى محلى والتنسيق لحلها مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية المسئولة والمجتمع المدنى والخاص والقيادات المحلية، من خلال اللجان السكانية المنتشرة بالقرى والمراكز والأحياء، مع إعداد دليل إجرائى للمهام والإجراءات التنفيذية التى تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع ومنسق المسئولية المجتمعية ودور اللجان السكانية بالقرى والمراكز.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن "وحدة السكان المركزية" بوزارة التنمية المحلية قامت بتصميم برامج تدريبية متنوعة بهدف دعم وبناء قدرات فرق العمل السكانية بالمحافظات والمحليات لإكسابهم مهارات مختلفة تؤدى إلى نجاح عملية إدارة ملف السكان، كما تواصل الوحدة تقديم الدعم اللازم لفرق العمل من خلال الزيارات الميدانية والتدريب عبر وسائل التواصل الإجتماعى، وتقديم كافة سبل الدعم للقوافل السكانية، فضلاً عن متابعة المبادرات التى يتم إطلاقها فى المحافظات من وحدات السكان.

وأضاف الوزير أنه فى إطار تفعيل نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، فقد قامت الوزارة بإعداد مؤشرات لمتابعة وتقييم أبعاد القضية السكانية، ومحاور عمل الخطة الإستراتيجية 2030، كما أصدرت الوزارة مؤشرا عاما لقياس أداء البرنامج السكانى لمحافظات الجمهورية.