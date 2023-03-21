دار الإفتاء تستطلع هلال رمضان اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن استطلاع هلال شهر رمضان 1444 هـ، اليوم الثلاثاء.



جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن استطلاع هلال شهر رمضان 1444 هـ، اليوم الثلاثاء. وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: "بإذن الله تعالى اليوم الثلاثاء نستطلع هلال شهر رمضان

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