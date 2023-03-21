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القومي للبحوث تُكذب العالم الهولندي: لا يمت لعلم الزلازل بصلة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 12:29 صباحاً - علق شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث، على توقعات العالم الهولندي بحدوث زلازل في المنطقة قريبا .
وقال شريف الهادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" العالم الهولندي يطلق العديد من التنبؤات بحدوث زلازل ولم يصدق في أي شيء".

وأضاف شريف الهادي :" العالم الهولندي أطلق تصريحات بإحتمالية حدوث زلازل في 8 أماكن في العالم ".

وتابع شريف الهادي :" الطريقة التي يتحدث بها العالم الهولندي لا تمت لعلم الزلازل بصلة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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