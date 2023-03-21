القومي للبحوث تُكذب العالم الهولندي: لا يمت لعلم الزلازل بصلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 12:29 صباحاً - علق شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث، على توقعات العالم الهولندي بحدوث زلازل في المنطقة قريبا .

وقال شريف الهادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" العالم الهولندي يطلق العديد من التنبؤات بحدوث زلازل ولم يصدق في أي شيء".

وأضاف شريف الهادي :" العالم الهولندي أطلق تصريحات بإحتمالية حدوث زلازل في 8 أماكن في العالم ".

وتابع شريف الهادي :" الطريقة التي يتحدث بها العالم الهولندي لا تمت لعلم الزلازل بصلة