جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس التحرير التنفيذى لموقع دوت الخليج، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو عن جميع الغارمات خلال احتفالية المرأة المصرية، أمس الإثنين، يدل على الحس الإنسانى الكبير الذى تمتاز به القيادة السياسية الرشيدة والحكيمة فى مصر.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، والذى يذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، ويقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، إن اختيار هذا التوقيت بالتحديد خلال عيد الأم من ناحية وحلول شهر رمضان المبارك من ناحية، يؤكد مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بـ "الإنسان" سواء رجلا أو امرأة. وشدد رئيس التحرير التنفيذى لـ دوت الخليج على أن مصر حققت إنجازات كبيرة فى ملف حقوق المرأة أشاد بها العالم أجمع، كما نجحت بهذا القرار فى تأسيس فلفسة عقائدية جديدة تؤكد أن حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة، لافتا إلى أن هذا الحس الإنسانى ينعكس إيجابيا على هذا الملف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسيونى: قرار الرئيس بالعفو عن الغارمات يؤكد الحس الإنسانى للقيادة السياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.