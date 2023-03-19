الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم وتوقعات بسقوط أمطار

جدة - نرمين السيد - وتستمر الأجواء الماطرة اليوم، على شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.
كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
وتستمر فرص سقوط الأمطار خلال هذه الليلة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
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