بطريرك الكاثوليك يشهد  مسرحية «كرسى الاعتراف» بالكلية الإكليريكية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة عدد من الآباء المطارنة، والأب بيشوى رسمى، مدير الكلية، والأب إبرام ماهر، نائب مدير الكلية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والعلمانيين.

أشرف على العرض المسرحى الأب بطرس يوسف، والأب يوحنا عادل، مديرا المسرح، كما قام الشماس الإكليريكى ناجى شوقى، بإخراج هذا العرض المتميز.

تضمن اليوم أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال كنيسة السيدة العذراء، بالمعادى، كما تم الاحتفال بالذكرى العاشرة لتنصيب البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

وفى كلمته، عبر صاحب الغبطة عن سعادته البالغة، لحضوره هذا العرض المسرحى المميز، مقدمًا كلمات الشكر والتشجيع لجميع الحاضرين على مجهوداتهم المبذولة.