القوى العاملة: برامج تدريب مهنى لذوى الهمم بدمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 11:33 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بشان الإعلان عن بدء دورة تدريبية لذوى الهمم والقدرات بمقر مركز التدريب الإدارى التابع لمديرية القوى العاملة بدمياط الجديدة للتدريب على مهن ( التفصيل والخياطة و التبريد و التكييف و كهرباء الالكترونيات ) ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشان رعاية تلك الفئة والاهتمام بها وتوفير فرص عمل وتدريب ملائمة ومناسبة ودمجهم في سوق العمل .

وأوضحت منى الاطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط ، في تقريرها بدء تنفيذ برامج التدريب المهنى للشباب من ذوى الهمم على 3 مهن بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة ، حيث يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن ، ويحصل الأوائل من كل ورشة تدريبية على جوائز عينية ، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة في نهاية الدورة من المديرية تمكنه من العمل بها في هذه المجالات .

وأضافت مدير المديرية ، انه على من يرغب في الحصول على البرامج التدريبية التقديم بمقر مركز التدريب بدمياط الجديدة وعنوانه المنطقة السناعية بجوار محطة بنزين التعاون أمام مصنع الجلاد للأثاث ، او الإتصال بالارقام التالية 0102020527 ، و 010228386669 ، او من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية .