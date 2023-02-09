عاجل.. السيسى: جهاز الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مستعد للشراكة، ومن المقرر طرح شركتين ضمن برنامج الأطروحات وعلى الاستعداد لطرح جميع الشركات.





وقال الرئيس خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فوودز" بمدينة السادات، اليوم، أن الجهاز على استعداد للشراكة لتحقيق أهداف التنمية، وملتزم بقواعد المنافسة العادلة، مؤكدا أن الدولة المصرية ليس لديها مشكلة فى المنافسة مع القطاع الخاص أو الشراكة. وأوضح الرئيس، أن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة، وكل ما يجرى إنتاجه من مواد غذائية وفقا للاشتراطات العالمية. ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى محافظة المنوفية. ويفتتح الرئيس السيسى، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية «سايلو فوودز» بمدينة السادات.

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