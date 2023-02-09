وزير التموين: مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر

جدة - نرمين السيد - قال على المصيلحى، وزير التموين، إن الدولة نجحت فى تحقيق طفرة حقيقية فى إنتاج السكر بعد زيادة مساحات زراعة البنجر، مشيرا إلى أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر.





جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة الثانية لمدينة "سايلو فوودز" فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية. وأضاف المصيلحى "لدينا احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية رغم الأزمات الدولية"، مشيرا إلى أن الدولى تسعى للحفاظ على مستوى آمن من السلع الاستراتيجية وضبط وحوكمة منظومة التوزيع.

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