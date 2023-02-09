وزير الزراعة يبحث مع مدير «أكساد» التعاون المشترك ومخرجات قمة «cop27»

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس الجمعية العمومية للمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد"، الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام للمنظمة “أكساد”.





وناقش اللقاء أعمال المنظمة بصفة "القصير" رئيس الجمعية العمومية لاكساد وخطوات المرحلة المقبلة، كما بحث معه علاقات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية والمركز العربى “أكساد” وآفاق تطورها فى شتى المجالات.

الاجتماع تناول أيضا المشروعات التنموية المكلف بتنفيذها منظمة أكساد من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة فى دورتها (31) فى الجزائر، كما جرى مناقشة مشروعات "أكساد" فى مصر بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وتساهم فى تحقيق الأمن الغذائى، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة نتائج أعمال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، وورقة عمل أكساد خلال المؤتمر، ودعم مبادرة وزير الزراعة بشأن الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام “FAST”، بحضور أكثر من 40 وزيرا من أنحاء العالم، وتمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة التغيرات المناخية.

كما بحث "القصير" و"العبيد" مشروعات حاضنة الاعمال التى أنشأها أكساد بناء على قرارات الجمعية العمومية لدعم وتبنى الأفكار الابداعية والابتكارية الزراعية فى المنطقة العربية، وتحسين سبل العيش، وإعداد مشروع تنموى ينفذ بالتعاون والتنسيق بين أكساد ومركز بحوث الصحراء ويمول بالكامل من منظمة أكساد.

وفى نهاية اللقاء أشاد وزير الزراعة رئيس الجمعية العمومية لأكساد، بأنشطة وبرامج المنظمة وقيامها بتنفيذ المشروعات التطبيقية والميدانية فى مصر والدول العربية، وخاصة فى مجال اعتماد الأصناف الجديدة التى استنبطها أكساد من القمح فى المنطقة العربية والتى ستساهم فى الحد من التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائى العربى.