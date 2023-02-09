وزير الرى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لتنزانيا وبوروندى

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة لدولتى تنزانيا وبوروندى الشقيقتين، عقد خلالها العديد من اللقاءات والمباحثات مع الوزراء من الدولتين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات وخاصة فى مجال الموارد المائية والرى.





والتقى الدكتور سويلم خلال زيارته لتنزانيا بجمعة حميدو اويسو وزير المياه بجمهورية تنزانيا الاتحادية، حيث تم مناقشة تعزيز التعاون بين الدولتين فى مجال الموارد المائية والرى من خلال حفر آبار لتوفير مياه الشرب للمناطق التى تعانى من ندرة المياه ، وكذلك سبل دفع التعاون بين الدولتين فى مجال تنفيذ سدود حصاد مياه الأمطار إلى جانب الآبار الجوفية.

كما قام بزيارة ميدانية لموقع سد "جوليوس نيريرى" فى تنزانيا حيث تم استعراض تقدم سير العمل بالمشروع وتفقد أعمال الإنشاءات بمكونات المشروع المختلفة، حيث أعرب عن فخره الشديد بالمستوى العالمى الذى وصلت له الشركات المصرية ممثلة فى تحالف شركتى المقاولون العرب والسويدى اليكتريك فى تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى، وتوجه بالشكر للحكومة التنزانية على ثقتها فى اختيار الشركات المصرية لتنفيذ هذا المشروع الكبير.

وخلال زيارته لدولة بوروندى، التقى الدكتور سويلم بسانكتوس نيراجيرا - وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندى، حيث تم إجراء مباحثات بخصوص مذكرة التعاون الموقعة بين الدولتين فى مارس 2021 فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وكذلك استعراض الدراسات المختلفة لسدود حصاد مياه الأمطار، وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقتين لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

كما أجرى زيارة ميدانية لموقع قنطرة Rukarami التى تم إنشاؤها فى عام 1991 وتستخدم لتوفير مياه الرى للزراعة، وذلك بهدف الوقوف عن كثب على احتياجات الجانب البوروندى والوقوف على طبيعة المشروعات القائمة حتى يتسنى إعداد دراسات تستند على المعرفة وتلبى الاحتياجات التنموية لبوروندى فى مجال الموارد المائية ومجالات تطوير أنظمة الرى لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة والتى تهتم بها دولة بوروندى.