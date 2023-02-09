برامج دراسية واتفاقيات تعاون جديدة بين جامعة القاهرة ومؤسسات دولية مرموقة

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مجموعة من مذكرات التعاون واتفاقيات التعاون وخطابات النوايا بين الجامعة وكبرى المؤسسات والجامعات الدولية المرموقة فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمى، خلال شهر ديسمبر، بالإضافة إلى اعتماده مجموعة من البرامج المستحدثة بعدد من الكليات.





ومن أبرز تلك الاتفاقيات التى جرى اعتمادها خلال شهر ديسمبر، اعتماد مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخطاب نوايا بين جامعة القاهرة وجامعة بابلودى أولابيدى بإشبيلية، ومذكرة تفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ECSS.

كما شملت مذكرة تفاهم بين كلية الهندسة وجامعة أخن معهد تكنولوجيا النسيج بألمانيا فى مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، واتفاقية تعاون بين كلية الطب وجامعة باريس سيتيه ومستشفى بوجون ومعهد تيودور بلهارس، وبروتوكول تعاون مشترك لإعداد تدريب مهنى بين كلية طب قصر العينى والمجلس القومى للمرأة، وبروتوكول تعاون بين كلية العلاج الطبيعى والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وفى إطار مواكبة التطورات العلمية، وتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل محليا ودوليا، اعتمد الدكتور محمد الخشت استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل عدد من اللوائح بمختلف الكليات فى مرحلة الدراسات العليا من بينها: استحداث دبلوم مهنى بينى خاص الجيوماتكس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب مدته عام جامعى بنظام الساعات المعتمدة، واستحداث الماجستير المهنى فى التمويل المصرفى واللائحة الدراسية له بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، واستحداث برنامج الماجستير المهنى فى المشتقات المالية بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة.

كما جرت الموافقة على إنشاء ماجستير مهنى فى الإعلام الرقمى والأمن المعلوماتى بكلية الإعلام، وإنشاء لائحة دراسات عليا (دبلومات - برامج ماجستير - برامج دكتوراه) لبرنامج الإرشاد الأثرى بكلية الآثار، وإنشاء لائحة دراسات عليا (دبلومات - برامج ماجستير - برامج دكتوراه) لبرنامج نظم المعلومات الأثرية بكلية الآثار.

كما جرت الموافقة على قرار مجلسى كلية الآثار والمعهد القومى لعلوم الليزر على إنشاء الدبلوم المهنى فى تطبيقات الليزر فى الآثار بنظام الساعات المعتمدة والمشترك بين الكلية والمعهد.