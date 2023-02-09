خلال اجتماعه بمدبولى.. وزير الصحة: علاج 2 مليون مواطن على نفقة الدولة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة.





وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة لديها اهتمام بالغ بالإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال النهوض بالمنشآت والتجهيزات والكوادر بالقطاع الطبى، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات الصحة العامة التى تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتمس الفئات الأولى بالرعاية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة والسكان موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، موضحاً أنها شهدت تقديم نحو 1.6 مليون إجراء جراحى، و67 ألف إجراء دوائى، وعلاج 30.8 ألف حالة، من خلال 466 مستشفى على مستوى الجمهورية، بينها 182 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، بتكلفة بلغت 14.2 مليار جنيه.

ولفت الوزير إلى أن التدخلات الطبية ضمن المبادرة تضمنت إجراء نحو 504 آلاف قسطرة قلب، و69 ألف جراحة قلب مفتوح، و86.3 ألف جراحة مخ وأعصاب، و84.8 ألف جراحة مفاصل، ونحو 600 ألف جراحة رمد، و102.9 ألف جراحة أورام، و954 حالة زراعة كبد، و601 حالة زراعة كلى، ونحو 6 آلاف حالة زراعة قوقعة، و6 آلاف حالة قسطرة مخية، و13.4 ألف قسطرة طرفية.

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى موقف العلاج على نفقة الدولة، موضحاً أن عدد المستفيدين من هذه المظلة بلغ عام 2022 نحو 2 مليون مريض، بواقع 3.5 مليون قرار، فى تخصصات منها الباطنة، والأورام، والعظام، والمخ والأعصاب، والجراحة، وأمراض الدم، والعيون، والجلدية، بتكلفة بلغت نحو 14.4 مليار جنيه.

وتناول وزير الصحة والسكان أيضا موقف توريد سيارات هيئة الإسعاف المصرية لتدعيم المنظومة الصحية، مشيراً إلى أنه تم خلال عام 2022، توريد عدد 345 سيارة إسعاف مجهزة طبياً، لتدعيم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما استعرض الوزير الموقف الخاص بـإنشاء مركز اقليمى طبى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والذى يقدم خدماته لمصر والقارة الأفريقية، وذلك فى ضوء إنشاء مقر المنظمات الدولية الجديدة بالحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى الوقت نفسه، عرض الدكتور خالد عبد الغفار موقف مقترح استضافة مصر لمقر الوكالة العربية للدواء "وعد"، وكذا مقترح إقامة المؤتمر العالمى الأول للصحة والسكان، بحيث يتم إطلاقه من العاصمة الإدارية الجديدة، كحدث دولى، ليكون الملتقى السنوى الأول والأكثر تخصصاً فى مجال الرعاية الصحية والقضايا السكانية، بما يؤكد تفعيل استراتيجية الدولة ورؤية القيادة السياسية فى الاهتمام بمواكبة التطورات فى مجال الرعاية الصحية وتطبيق التكنولوجيات الخاصة بها، وكذا الاهتمام بالقضية السكانية والبحث عن الحلول لها، نظراً لتأثيرها الكبير على التنمية المستدامة.