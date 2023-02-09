وزيرة الهجرة تبعث رسالة طمأنة بشأن الطلاب المصريين فى تركيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سها الجندى، أن جميع الطلاب المصريين فى تركيا بخير، فيما عدا الزوجين اللذين توفيا الثلاثاء، جراء الزلزال الذى ضرب البلاد فجر الاثنين الماضى.





وقالت خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، إن السفارة الآن تتابع موضوع الزوجين المتوفَّيان إلى مصر فى حال رغب ذويهما ذلك. وأضافت سها الجندى أنها كانت على تواصل دائم خلال الأيام الماضية مع السفير المصرى بتركيا والسفير المصرى بسوريا لمتابعة آخر تطورات كارثة الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا للاطمئنان على المصرين بالخارج. وأوضحت أن وزارة الهجرة استطاعت جمع أكبر عدد من الطلاب المصريين بالخارج عن طريق مركز "ميدسى" للحوار لشباب المصريين بالخارج والتابع لوزارة الهجرة، حيث تم التواصل مع أكبر عدد من الطلاب فى تركيا وعقد اجتماع معهم عبر "زوم"، للاطمئنان عليهم وخاصة الطلاب المتواجدين فى المناطق المنكوبة.

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