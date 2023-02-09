بشرى عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هناك تحسنا نسبيا اليوم في الأحوال الجوية، وإن ظلت الأجواء مائلة للبرودة على القاهرة الكبري، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدلة على شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.
وتابعت الأرصاد: "تنحسر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع تكوُّن الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد".
ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء تظل باردة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.
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