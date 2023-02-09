تعليم الغربية ينظم فعاليات مبادرة رفقاء قادرون باختلاف بمدرسة الأمل

وأشاد وكيل التعليم، فى تصريحات اليوم الأربعاء، بفعاليات المبادرة التى يتم تنفيذها حالياً خلال إجازة منتصف العام، والتى تضم الإعاقات السمعى والبصرى والفكرى، وطلاب الدمج، بالإضافة إلى طلاب التعليم العام، وتهتم بإظهار قدرات أبنائنا من ذوى الهمم، وكيف يتحقق الدمج الاجتماعى بين جميع فئات الطلاب، وليس الأكاديمى فقط.
يذكر أن الهدف الأساسى من تفعيل مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف" تنفيذ الأنشطة الطلابية لأبنائنا من ذوى الهمم، وتحقيق التكيف والدمج الاجتماعى، وتنفيذ معسكرات الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام، والتى تضم العديد من الفعاليات، كتنفيذ رحلة داخلية داخل مدينة طنطا لزيارة معالمها، والعودة للمعسكر لاستكمال الأنشطة المختلفة، كالأنشطة الرياضية والموسيقية والتربية الفنية، والمسرح والمكتبة، وجميع الأنشطة التى تهتم بإبراز مواهب أبنائنا الطلاب ذوى الهمم.
وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع المشرفين، والقائمين على تنفيذ المبادرة، والمعسكر والأنشطة الطلابية المتنوعة، وظهورها بالشكل المتميز اللائق، متمنياً لجميع أبنائنا قضاء إجازة سعيدة يملأها النشاط والبهجة والسرور.
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