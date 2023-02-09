فعاليات رياضية واجتماعية وتطوير بالمرافق والخدمات بنوادي إيرو سبورت (صور)

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ضوء حرص واهتمام الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى ومتابعة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بضرورة الارتقاء بالخدمات والعمل على التطوير المستمر بنوادى إيروسبورت التابعة للشركة القابضة.
وعلى صعيد الأنشطة والفعاليات، كان نادى إيرو سبورت قد قام مؤخرًا بتنفيذ عدد من الفعاليات الاجتماعية والرياضية كان أبرزها تنظيم مهرجان الموضة والجمال واختيار ملكة جمال إيروسبورت، وذلك بحضور كوكية من الإعلاميين والفنانين والمطربين وعدد من الشخصيات من المهتمين بالموضة والجمال وممثلى بعض المؤسسات الخيرية والاجتماعية، حيث تضمنت مسابقة ملكة الجمال تقسيم المتسابقات إلى أربعة مستويات " 9 سنوات و 12 سنة و15 سنة وذوى الهمم".
ورياضيًا، تم إقامة بطولة سباقات السرعة للباتيناج "سباقات التتابع"، والحافز الرياضى للثانوية العامة بمشاركة أكثر من 10 أندية، بمشاركة لاعبين من نادى إيروسبورت بأكثر من 50 لاعبا ولاعبة فى مختلف المراحل العمرية، والذين حققوا نتائج مشرفة ومراكز متقدمة بمختلف المراحل العمرية.
وكان فريق الثنائى، الحديث والليزر رن، لنادى إيروسبورت قد حقق أيضا أداءً مشرفًا بين أندية القمة ببطولة منطقة القاهرة للخماسى الحديث والتى أُقيمت على ملاعب نادى توليد جاردينيا ونادى سيتى كلوب.
وفى إطار مواجهة الغلاء، ودعمًا لموظفى قطاع الطيران، قام اللواء طيار طارق عبدالله رئيس مجلس الإدارة وبالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بتوفير سيارات بيع المنتجات الغذائية بنادى إيروسبورت "فرع-أ" والتى توفر السلع والمتطلبات الأساسية للأعضاء والعاملين بقطاع الطيران المدنى بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وذلك يومى الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.
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