فعاليات رياضية واجتماعية وتطوير بالمرافق والخدمات بنوادي إيرو سبورت (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ضوء حرص واهتمام الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى ومتابعة ‏المهندس محمد سعيد محروس رئيس ‏الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بضرورة الارتقاء بالخدمات والعمل على التطوير المستمر بنوادى إيروسبورت التابعة ‏للشركة القابضة.

وعلى صعيد الأنشطة والفعاليات، كان نادى إيرو سبورت قد قام مؤخرًا بتنفيذ عدد من الفعاليات الاجتماعية والرياضية كان أبرزها ‏تنظيم مهرجان الموضة والجمال واختيار ملكة جمال إيروسبورت، وذلك بحضور كوكية من الإعلاميين والفنانين والمطربين ‏وعدد من الشخصيات من المهتمين بالموضة والجمال وممثلى بعض المؤسسات الخيرية والاجتماعية، حيث تضمنت ‏مسابقة ملكة الجمال تقسيم المتسابقات إلى أربعة مستويات " 9 سنوات و 12 سنة و15 سنة وذوى الهمم".

ورياضيًا، تم إقامة بطولة سباقات السرعة للباتيناج "سباقات التتابع"، والحافز الرياضى للثانوية العامة بمشاركة أكثر من ‏10 أندية، بمشاركة لاعبين من نادى إيروسبورت بأكثر من 50 لاعبا ولاعبة فى مختلف المراحل العمرية، والذين ‏حققوا نتائج مشرفة ومراكز متقدمة بمختلف المراحل العمرية.‏

وكان فريق الثنائى، الحديث والليزر رن، لنادى إيروسبورت قد حقق أيضا أداءً مشرفًا بين أندية القمة ببطولة منطقة القاهرة ‏للخماسى الحديث والتى أُقيمت على ملاعب نادى توليد جاردينيا ونادى سيتى كلوب. ‏

وفى إطار مواجهة الغلاء، ودعمًا لموظفى قطاع الطيران، قام اللواء طيار طارق عبدالله رئيس مجلس الإدارة وبالتنسيق مع ‏جهاز الخدمة الوطنية بتوفير سيارات بيع المنتجات الغذائية بنادى إيروسبورت "فرع-أ" والتى توفر السلع والمتطلبات ‏الأساسية للأعضاء ‏والعاملين بقطاع الطيران المدنى بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم‎ ‎وذلك يومى ‏الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.‏