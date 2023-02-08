حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 9-2-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 08:33 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 9-2-2023

مهنياً: يمنحك هذا اليوم ثقة متزايدة بنفسك والقدرة الكبيرة على إنجاز المطلوب منك بامتياز

عاطفياً: لا تتردّد في مصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك تجاهه، والتعبير عن حبك العميق له

صحياً: مناسبة اجتماعية تتعرف فيها إلى أصدقاء جدد يحثونك على مشاركتهم أنشطتهم الرياضية

حظك اليوم برج الثور الخميس 9-2-2023

مهنياً: أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون ناجحاً ويحمل فرصاً جديدة إليك

عاطفياً: تمرّ بيوم صعب مع الحبيب لكنه عابر، صارحه لحل الأمور العالقة بينكما والعودة إلى سابق عهدكما

صحياً: خير الأمور الوسط، فلا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان، حذار

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 9-2-2023

مهنياً: تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش لأنك قد تندم لاحقاً

عاطفياً: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق، وينتظر إعلان ذلك على أحرّ من الجمر

صحياً: خصّص بعض الوقت للرياضة على الرغم من كثرة انشغالاتك، فأنت بحاجة إليها

حظك اليوم برج السرطان الخميس 9-2-2023

مهنياً: قد تواجه بعض العراقيل في مشروع كنت تعلّق عليه آمالاً كباراً، وتصطدم بواقعية المحيطين بك

عاطفياً: ما كنت تنتظره من الشريك يتحقق بالكامل، ولن تكون مضطراً إلى مضاعفة جهودك

صحياً: ما قمت به حتى الآن يكفي نوعاً ما لاستعادة وزنك الطبيعي، يلزمك بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود

حظك اليوم برج الاسد الخميس 9-2-2023

مهنياً: توقَّع ازدهاراً يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، تملك أفكاراً غنية وحيوية فائقة، وقد توظّف الأموال في قضايا تتعلق بالبناء

عاطفياً: المزاجية مع الشريك تدفعه نحو الابتعاد تدريجياً. إذا كنت مهتماً به، فحاول تحسين تصرّفاتك معه

صحياً: شارك الأولاد في ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم، هذا مفيد لك صحياً ويحرك الدورة الدموية

حظك اليوم برج العذراء الخميس 9-2-2023

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تطل ّ على مجموعة من الناس، معلناً عن مشروع جديد أو عن أرباح وتطوّرات مناسبة

عاطفياً: تشعر بميل إلى التغيير والتقدّم والتطوّر، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقاً بنفسك

صحياً: أنت تعلم أنّ عضلات قلبك ضعيفة، ومع هذا لا تتوقف عن التدخين، حتى لو خففته منذ مدة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 9-2-2023

مهنياً: فكّر ملياً قبل القيام بأي مشروع مهني، لا تغامر كثيراً والحظ يكون حليفك ويساندك في ما تنوي الإقدام عليه

عاطفياً: مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة وراحة البال إلى المنزل وتعزز العلاقة بينكما

صحياً: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة

حظك اليوم برج العقرب الخميس 9-2-2023

مهنياً: يوم ملائم جداً للانطلاق بالأعمال المهمة، كن منتظماً وفعالاً وعملياً، وانفتح على الحياة وعلى صداقات جديدة

عاطفياً: أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر بالحبيب، فأنت لا تطيق فراقه وتضيع في غيابه

صحياً: أنت أقوى من أن تتغلّب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات

حظك اليوم برج القوس الخميس 9-2-2023

مهنياً: تلمس ابتداء من اليوم أكثر من أي وقت مضى التحسّن والتطوّر على نحو كبير، لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة من دون تردد

برج القوس عاطفياً: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى

صحياً: تكثر الكتب والمجلات العلمية التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة، لا بأس من الاطلاع عليها

حظك اليوم برج الجدي الخميس 9-2-2023

مهنياً: إياك والوقوع في الأعباء والمسؤوليات، لا تخالف الإرشادات ولا تترك عملك ناقصاً، أنت معرّض للمحاسبة!

عاطفياً: كن صابراً مع الحبيب، فأنت لم تسئ الاختيار في علاقتك العاطفية، بالحكمة تعود الأمور إلى طبيعتها

صحياً: لا تكن من أصحاب الرأي المتصلّب، ليّن الأمور بعض الشيء وهدّئ من روعك

حظك اليوم برج الدلو الخميس 9-2-2023

مهنياً: حضورك لافت، ولا بدّ من أن تحقق انجازات مهمّة، لكن لا تضيّع الوقت بالأحلام، بل كن واقعياً ورتّب اولوياتك

عاطفياً: مزيد من العراقيل في طريق تصحيح الحب بالشريك، لكن الإرادة موجودة وهذا مهمّ للمحاولة مجدّداً، فلا تيأس

صحياً: كن أقوى من كمية صغيرة من الطعام لكنّها تحتوي على ما يسبب لك مشكلات صحية

حظك اليوم برج الحوت الخميس 9-2-2023

مهنياً: خفف من عصبيتك قدر الإمكان وابتعد عن كل ما يوحي بروح المغامرة

عاطفياً: يوم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاوناً مع الشريك، ويكون على أتمّ الاستعداد للتعاون إلى أقصى حد

صحياً: تتميز هذا اليوم بحيوية لا تعرفها منذ مدة طويلة، ويحسدك الجميع عليها