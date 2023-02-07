قرارات عاجلة.. الأعلى لتنظيم الإعلام: سحب تراخيص قنوات تتجاوز القانون

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر عقد منذ قليل، وفقا لـ"إكستر نيوز"، أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكتائب الإلكترونية، وسيتم إرسال بلاغات اليوم إلى النائب العام لخطورة الأمر.
كما دعا نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسى النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة تلك التجاوزات، مطالبا القنوات بالتوقف الفورى عن ما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياء.
كما أكد أن الأعلى للإعلام لا يستهدف شخصًا بعينه أو ناديًا بعينه، ولكن يدعو لعدم إثارة الكراهية.
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