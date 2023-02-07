كرم جبر: عقوبات التجاوز في القنوات الرياضية تصل لسحب الترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 03:30 مساءً - عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر اجتماعا اليوم لبحث تجاوزات الإعلام والقنوات الرياضية والحد من التجاوزات في الإعلام الرياضى التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة.

وأشار جبر، وفقا لقناة إكسترا نيوز، إلى مخاطبة كل الجهات المعنية لتصحيح هذه الأوضاع ووضع ضوابط من جانب المجلس وتطبيقها على كل القنوات والبرامج الرياضية.

وحذر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من استمرار التجاوزات مشيرا إلى أنه من اليوم سيتم تطبيق العقوبات التى ستصل لسحب ترخيص القناة التى تتجاوز في الإعلام.

