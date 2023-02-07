مطار الغردقة الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق (تفاصيل بالصور)

جدة - نرمين السيد - وتضمنت التجربة الافتراضية طائرة تم الترميز بحروف XX وعلى متنها 100 راكب، وتضمن ذلك الطاقم الجوى للطائرة وتم إبلاغ برج المراقبة الجوية من قبل قائد الطائرة بطلب الهبوط الاضطرارى بـ مطار الغردقة الدولى فى غضون 15 دقيقة وتغيير مسار الطائرة "الرحلة"، والذى يستغرق الوصول إلى وجهته ساعة ونصف تقريباً وذلك لإكتشاف أحد الركاب حقيبة Hand bag أسفل المقعد دون مصاحبة أحد لها وبعد قيام طاقم الطائرة بالتأكد من أنها لا تخص أحد من ركاب الطائرة. تم الإشتباه بوجود جسم غريب بداخلها.

ومن جانبهم، قام ضابط المراقبة الجوية بإعطاء الطائرة أولوية الهبوط على المدرج المستخدم، وتحويل الحركة الجوية الطبيعية إلى مدرج آخر، وإطلاق سارينة الإنذار وإبلاغ الجهات المعنيه عن الموقف الطارئ طبقاً لمخطط سريان البلاغات، مع إبلاغ إدارة الإرشاد لتوجيه وتحويل الحركة الجوية الطبيعية إلى مدرج آخر.

وإطلاق سارينة الإنذار، مع إبلاغ إدارة الإرشاد لتوجيه الطائرة إلى المنطقة المعزولة Isolated Area فور هبوطها.

وعقب تلقى وحدة الإنقاذ والإطفاء للبلاغ من برج المراقبة الجوية وبعد سماع سارينة الإنذار تم الإنتشار السريع على الممرات الفرعية للمدرج المحدد لهبوط الطائرة طبقاً لخطة إنتشار سيارات الإطفاء.

وفور تلقى مركز عمليات المطار CCO للبلاغ من برج المراقبة الجوية قام بدوره بالإبلاغ عن الموقف الطارئ طبقا لمخطط سريان البلاغات "كما هو موضح بمخطط سريان البلاغات فى حاله وجود قنبلة على متن الطائرة".

وتزامنا مع جميع الإجراءات المذكورة، على الفور تم استدعاء أعضاء لجنة إدارة الأزمات للإنعقاد الفورى برئاسة السيد الطيار مدير المطار لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإحتواء الموقف الطارئ، فضلا عن الاتصال مع إدارة عمليات الشركة المصرية للمطارات، ومركز إدارة الأزمات بوزارة الطيران المدنى للإبلاغ عن الموقف الطارئ بالمطار وذلك للعلم والقيام بما يلزم من إجراءات.

وقد تم تصويرها بجهاز الأشعة السينية النقال Portable X-Ray من على بعد من خلال أخذ عدة إسكانات مختلفة للتأكد من محتويات الحقيبة ، وتم التأكد من وجود عبوة ناسفة داخل الحقيبة وتحديد نقطة التشتيت.

على الفور، تم التعامل معها من خلال القيام بنقلها بواسطة الروبوت Robot خارج الطائرة أو الذراع التلسكوبى إلى البوتقة Bomb Container طبقاً لتعليمات رئيس المفرقعات، والبدء فى تحركها إلى مكان آمن لإبطال مفعولها بواسطة مدفع المياه Water Gun

وذلك بعد إتخاذ الإجراءات الاحتياطية والأمنية اللازمة والخاصة بتقليل آثار الموجات الانفجارية مع تأمين نقل الحقيبة بواسطة فريق المفرقعات بقيادة قائد المفرقعات المرتدى البدلة الباقية من شظايا الانفجار.

واستمرار تأمينها من خلال عربات الإنقاذ والإطفاء مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية من مسافات تباعد؛ لتفادى آثار الموجات الإنفجارية طبقاً لما هو منصوص عليه بالتشريعات.

وأثناء قيام فريق المفرقعات بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان عدم تواجد أى عبوات ناسفة أخرى على الطائرة من خلال جهاز Portable X-Ray ووحدة الـ K9 والتى أسفرت نتائجه عن عدم وجود أى مواد متفجرة أخرى على الطائرة - حدث انفجار ببطاريات الطائرة نتج عنه إشتعال حريق بالجزء الخلفى للطائرة.

وعلى الفور تم التعامل الإطفائى بسرعة مع حريق الطائرة بواسطة مركبات الإطفاء الخاصة بالمطار بقيادة قائد فريق الإطفاء وإبلاغ قائد الموقع بتطور الموقف الطارئ فى حينة والذى قام بدوره بإبلاغ الجهات المعنية ومركز إدارة الأزمات ليقوم بدوره بإبلاغ كافة الجهات المعنية بتطور الموقف الطارئ فى الوقت نفسة ومع تعامل فريق الإنقاذ والإطفاء قامت سلطة المطار "رئيس مركز إدارة الأزمات" بإصدارالإشعار التالى للطيارين نوتام بأن خدمة الإنقاذ، ومكافحة الحرائق غير متوفرة الآن، وحتى إشعار آخر.

وبعد سيطرة رجال الإنقاذ والإطفاء على الحريق تم السماح لمسؤولى شركات الخدمات الأرضية بالدخول على الطائرة لتفريغ حقائب الركاب "التى لم تتأثر من حريق الطائرة" وذلك تحت سيطرة الجهات الأمنية والبحث الجنائى، وفريق المفرقعات والجمارك بالمطار.

فى تلك الأثناء تم إعلان قائد الفريق الطبى بانتهاء أعمال فرز الحالات المصابة طبقاً لكروت تصنيف الحالات بالموقع وجارى نقلها إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف؛ حيث أسفر الحادث عن إصابة 5 ركاب بحالة خطيرة، و10 ركاب، و84 راكب ناجيين، ووفاة راكب.

وبعد إنهاء نقل الحالات المصابة تم الإعلان عن عودة المطار لأوضاع التشغيل الطبيعية، كما تم السيطرة على ركاب الطائرة الناجبين من قبل سلطات التحقيق والتأكد من عدم وجود أى شبه جنائية عليهم وإصدار التعليمات بنقلهم للفنادق بعد انتهاء جميع الإجراءات الأمنية، والجوازات لحين توفير طائرة بديلة لنقلهم خارج البلاد بالتنسيق مع شركة الطيران.

وهنا أشاد مفتشو سلطة الطيران المدنى، وكل القيادات، بالإجراءات المنفذة أثناء تجربة الطوارئ وأشادت بالمجهود المبذول من قبل العاملين بالمطار.