جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن المنخفض الجوى تسبب فى تكون عاصفة ماطرة على كل من قبرص، وتركيا وبلاد الشام "سوريا - الأردن - لبنان - فلسطين"، متابعة: "وهذه العاصفة تكونت؛ نتيجة تتدفق كتل هوائية باردة من شرق أوروبا عملت على تكون منخفض جوى متعمق بقيم ضغطية منخفضة متمركز عند جزيرة قبرص".
وأضافت: "يصاحب هذه العاصفة اضطراب فى حركة الملاحة البحرية حيث وصل ارتفاع الأمواج لأكثر 8 أمتار، وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد كما تساقطت الثلوج على المرتفعات هناك".
وعن تأثر مصر بهذا المنخفض، قالت الأرصاد: "فى حين تأثرت جمهورية مصر العربية بامتداد المنخفض الجوى المتمركز عند جزيرة قبرص، ولكن بشكل أقل حدة نتيجة لبعد مركز المنخفض الجوى عن حدودنا؛ حيث كانت ذروة التقلبات الجوية اليوم ومن المتوقع أن تستمر للغد".
ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وسقوط أمطار متفاوتة الشدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان عاجل من الأرصاد بشأن المنخفض الجوى الذى ضرب مصر و6 دول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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