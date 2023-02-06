درجات الحرارة غدًا.. الأرصاد: طقس بارد والعظمى 16

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 10:31 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، موضحة أنه بارد غائم في ساعات الصباح الأولى على كافة أنحاء البلاد، ثم يتحول لطقس مائل للبرودة غائم نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وعلى السواحل الشمالية، الشرقية والغربية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على جنوب البلاد، وثلوج على قمم كاترين وجبل موسي.

واوضحت خرائط الأرصاد أنه تتكون شبورة مائية، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، في ساعات الصباح الأولى، وعلى الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

وحذرت الأرصاد من أمطار بين خفيفة إلي متوسطة، على القاهرة الكبري، وتتحول لغزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

الأرصاد وحركة الرياح

وكشفت خرائط الأرصاد عن نشاط الرياح كافة أنحاء البلاد ، تزيد من شعورنا ببرودة الطقس.

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 16 ، الصغرى 10

العاصمة الإدارية العظمى 16، الصغرى 9

الإسكندرية العظمى 16، والصغرى 10

العلمين الجديدة العظمى 15 ، والصغرى 8

مطروح العظمى 15، الصغرى 9

شرم الشيخ العظمى 20، الصغرى 12

الغردقة العظمى 20، الصغرى 12

كاترين العظمى 12، والصغرى 1

أسيوط العظمى 17 ، الصغرى 4

سوهاج العظمى 17، الصغرى 5

قنا العظمى 18، الصغرى 7

الأقصر العظمى 18، الصغرى 7

أسوان العظمى 19، الصغرى 9