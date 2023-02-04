مجلس الوزراء ينعى الدكتور شريف إسماعيل

جدة - نرمين السيد - وتوجه مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل العظيم ومحبيه، مؤكدًا أننا فقدنا اليوم قيمة وقامة عظيمة، كانت دومًا أهلًا للثقة وتحمل المسئولية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الراحل العظيم بذل الكثير فى سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التى تولاها، لافتًا إلى أن الوطن لن ينسى هذه الاسهامات الجليلة وسيظل يذكرها بكل تقدير ووفاء وعرفان.
وأكد "مدبولى" أن الراحل الكريم كان نموذجًا فى الإخلاص والعطاء والتفانى، تعلمنا منه الكثير، وكان خير سند لوطنه ولزملائه، ظل يخدم وطنه حتى وافته المنية، بإخلاص وتفان.
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