الرئيس السيسي ينعى رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 08:29 مساءً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص العزاء، في وفاة رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل.

لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة .

لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه.

إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.