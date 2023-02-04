عاجل- السيسى ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" : "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".
وأكد أن الراحل كان رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسؤولية فى أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة .
وأضاف الرئيس السيسى: "لم أرِ من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة فى العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغى أى شىء إلا مصلحة وطنه وشعبه، إننى أعزى نفسى وأعزى الشعب المصرى فى فقدان هذا الرجل المخلص، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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