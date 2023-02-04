خبير عالمى فى جراحة التجميل والحروق بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية

جدة - نرمين السيد - تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل، الأستاذ الدكتور نجيب المطاردى خبير جراحة التجميل والحروق (إنجليزى الجنسية) وذلك فى الفترة من 25 / 2 / 2023 وحتى 4 / 3 / 2023.





وأوضح المتحدث العسكرى، أن المستشفى تستقبل الحالات من المدنيين والعسكريين التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية اعتبارا من الغد، والاستعلام على رقم تليفون: 01100190492.

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