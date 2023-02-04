المفتي: وزارة الأَقاف أبهرت العالم باهتمامها بالقرآن الكريم بانتشار المقارئ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 12:34 مساءً - قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي بهرت أياته أصحاب العقول الراقية وأدهشت فلسفته أرباب البيان والفصاحة وهو الذي أنزله الله للعالمين هدي ورحمة للعالمين.

وأضاف خلال كلمته في انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، إن خير ما نجتمع من اجله ونتشرف بنشر تعاليمه الخالده هو القرآن الكريم والسنة النبوية التي تبين بوضوح مقاصد الشرع الشريف من القرآن الكريم.

ووجه المفتي الشكر لوزارة الأوقاف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، علي اهتمامه بالقرآن الكريم من خلال نشر المقارئ القرآنية والكثير من الجهود التي يلتف حولها قلوب المسلمين ورواد المساجد

وتابع: "الدولة المصرية كانت وستظل مقصد لأهل القرآن الكريم والعلم الشريف في كل وقت فإن هذه الرعاية التي يؤكد عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأدعو الله له ولكل العالمين بوزاوة الأوقاف أن يكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق".