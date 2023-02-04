مدبولي: بحثنا زيادة استيراد كميات القمح من رومانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 12:29 مساءً - عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بزيارة نظيره الروماني لمصر، والتي تعد الزيارة الأولي لرئيس وزراء رومانيا منذ 20 عاما، موضحا أنه أثناء عقد جلسة المباحثات الثنائية تم توجيه الشكر لرومانيا على استقبالها للطلاب المصريين أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من مليار دولار العام الماضي، مشيرا إلي أن مصر طلبت زيادة استيراد الحبوب من رومانيا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات ثنائية مع نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذي وصل في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين.

وذلك بحضور وفدي البلدين؛ لمناقشة عدد من الملفات في مختلف المجالات الاقتصادية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك، كما سيتم عقد منتدى اقتصادي يضم وزراء البلدين والمسئولين المعنيين غدا.