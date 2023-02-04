وزير الصحة يتفقد التجهيزات النهائية بمركز طب أسرة ووحدة إسعاف ”سعود” بالشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 12:29 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال التطوير الجارية بمركز طب أسرة، ووحدة إسعاف «سعود» بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، تمهيدًا لبدء العمل بهما، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

يأتي ذلك في إطار سلسلة من جولات الوزير التفقدية، للمنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع أعمال التطوير التي تمت بمركز طب أسرة «سعود» ونسب إنجاز الأعمال الجارية به، والخطة الزمنية للانتهاء منها، ودخولها الخدمة لصالح المرضى بالمحافظة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد المباني الجديدة لمركز طب أسرة «سعود» والتي تم إنشاؤها على مساحة 2000 متر مربع، وتتكون من مبني خاص بالمركز الطبي على مساحة 936 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والمناطق المحيطة بها، والبالغ عددهم 44312 نسمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد وحدة إسعاف «سعود» والتي تم إنشاؤها على مساحة 246 متر مربع، وذلك لتلبية احتياجات الأهالي، في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصري.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير وجه بسرعة استكمال وفرش وحدة طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بالتجهيزات الطبية وغير الطبية، كما وجه بسرعة الانتهاء من خطة التشغيل وحدة أسرة ونقطة إسعاف قرية «سعود» خلال أسبوع، لبدء تقديم الخدمات الطبية بهما، كما شدد الوزير على مراجعة كافة أعمال الصحة والسلامة المهنية بالمنشأتين قبل بدء تشغيلهما فعليًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أنه جاري الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة وإنشاء جديد لـ 61 منشأة طبية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» من ضمنهم 24 منشأة طبية بمركز ومدينة الحسينية، و20 منشأة بمدينة صان الحجر، و17 منشأة بمدينة منشأة أبو عمر.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.