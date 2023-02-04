محمود بسيونى: على الصحافة أن تطالب بحقوقها من المنصات الرقمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بسيونى" خلال ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية"، بـ "معرض القاهرة الدولى"، لمناقشة دور إعلام الجمهورية الجديدة فى بناء الوعى، اليوم الجمعة، أنَّ: وضع الصحافة اختلف على مدار السنوات الماضية، وأصبح هناك ما يعرف بالمواطن الصحفى، وهو مصطلح أرفضه، وللأسف الشديد صدر لنا من الخارج أدوات أثرت على الصحافة، وهو ما يعنى أن الصحافة فى العالم تعانى من نفس الأزمة.

ورأى محمود بسيونى، أن أدوات السوشيال ميديا هدفها وضع المشاهد فى مجموعة من الأنماط التى تشغله عن واقعه وحضارته وثقافته، ودائما يكون الهدف الأساسى هو إسقاط هذه الدولة.

وتابع: "يؤسفنى جدا أن البعض منا يأخذون مشكلاتهم ويصدرونها للسوشيال ميديا، فتأخذها وسائل إعلام أجنبية أخرى وتتحول لديها هذه المشكلات فى الأكثر قراءة".

حضر الندوة عدد من قادة الصحف والمواقع الإلكترونية، الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، مصطفى أمير وإلهامى سمير مديرا تحرير موقع "دوت الخليج"، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.