وائل السمرى: الخطر الحقيقى ليس فى الأخبار المزيفة بل فى الفيديوهات الكاذبة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، إن الصحافة وحدها هى القادرة هى قيادة قطار نشر الوعى وصولًا إلى وضع قوانين، ولكنها بحاجة إلى مجموعة كبيرة من المبدعين وأصحاب الموهبة لتغيير العقيدة الفكرية.





وأضاف "السمرى" خلال ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية"، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، لمناقشة دور إعلام الجمهورية الجديدة فى بناء الوعى، اليوم الجمعة، أنه يمكن للصحافة الاستفادة من خدمات أو تقنيات مثل الريلز، إذا ما قامت بتطوير البنية البشرية على المدخلات الجديدة، والبنية التحتية بتطوير المعدات.

وأشار إلى أن عالم الديب فيك تعمق أكثر ولم يصبح الفيديو كافيًا بسبب الفيديوهات الفيك، مضيفًا: "الخطر الحقيقى لا يكمن فى الأخبار المزيفة، بل فى الفيديوهات الكاذبة، وأظن أن من سيكتوى بنيرانها أولًا هو المجتمع الغربى، ومن هنا سيجد نفسه مُجبرًا على إيجاد وسيلة لفضح وتبيان هذه الفيديوهات المزورة".

حضر الندوة عدد من قادة الصحف والمواقع الإلكترونية، الكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، وأحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.