«الخطيب» فى ندوة بمعرض الكتاب: الإعلام الأجنبى سبب فى إسقاط العديد من الدول

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الخطيب" خلال ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية"، بـ معرض القاهرة الدولى، لمناقشة دور إعلام الجمهورية الجديدة فى بناء الوعى، اليوم الجمعة، أنَّ عامى 2010 و2011 وصلت الشائعات لأمر صعب، ما ترتب عليه سقوط العديد من الأنظمة والدول وتخريب العديد من البلدن.

وأشار إلى أنَّ الحكومة المصرية تنبهت فى 2014 إلى خطورة الميديا ودورها فى التأثير على المواطن البسيط، وأنه تم مواجهة الشائعات من خلال مؤسسات مثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى سعت جاهدة لتدمير الشائعات لأنها أمن قومى، مؤكدا أنه متفائل بمستقبل الإعلام.

حضر الندوة عدد من قادة الصحف والمواقع الإلكترونية، الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس التحرير التنفيذى لموقع "دوت الخليج" ونائب رئيس قناة dmc، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.