وائل السمرى: الصحافة يمكنها التعايش مع التريندات ومحاسبة صانعيها

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، إن أبرز ما شهدته الصحافة خلال عشرين عامًا، هو اتساع دائرة الصحافة، فبعدما كانت المنافسة بين عدد قليل من الصحف، اتسعت الدائرة الآن، ولم تعد كما كانت عليه.





وأضاف "السمرى" خلال ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية"، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، لمناقشة دور إعلام الجمهورية الجديدة فى بناء الوعى، اليوم الجمعة، أنه حتى المنصات "الديناصورات" وقعت فى هذه الأزمة مثل الصحافة فى العالم، فحتى "فيس بوك" يعانى من هذه الأزمة. وتابع رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، أن الأزمة ليست فيمن يصنع التريند بل فى كيفية التعامل مع التريند، وكيفية محاسبته وأخذ موقف منه، فالصحافة يمكنها التعايش مع التريندات، إذا وضعت لنفسها معايير معينة للتعامل مع التريندات، ومن هنا يمكن للصحافة محاسبة صانعى هذه التريندات وتحاكم كل من يرتكب جريمة. حضر الندوة عدد من قادة الصحف والمواقع الإلكترونية، الكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، وأحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

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