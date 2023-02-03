الخطيب بندوة الإعلام والمنصات الرقمية: من يصنع التريند هى الميديا العشوائية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنَّ الإعلام فى الجمهورية الجديدة يسعى لنشر وتقوية الوعى بين المواطنين، فمصر دولة نابضة بالجمال والقصص الإنسانية التى لا حصر لها ويمكن للصحافة تقديمها.





وأضاف "الخطيب" خلال ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية"، بـ معرض القاهرة الدولى، لمناقشة دور إعلام الجمهورية الجديدة فى بناء الوعى، اليوم الجمعة، أن من يصنع التريند هو الميديا العشوائية، ولكن ينبغى أن تقوم الصحافة بصناعة التريند، فهى وسيلة نقل المعلومات الصحيحة، وباعتبارى مسؤولا أسعى للقيام بهذا الدور.

وذكر أنَّ الصحافة وهى تنقل وتتابع ما يحدث على السوشيال ميديا، يفترض أن تتحقق وتدقق فيما ينشر، ولكن للأسف خلال السنوات الماضية تقهقر هذا الدور، فحينما تأخرت الصحافة فى صناعة المعلومات أصبح لدى الصحافة من يشاركها فى نشر المعلومات ولكن بغير دقة. حضر الندوة عدد من قادة الصحف والمواقع الإلكترونية، الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

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