محافظ الوادى الجديد يوجه بالتوسع فى منافذ السلع ومنتجات الصوب الزراعية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه بالمواطنين، اليوم الجمعة، بقرية "غرب الموهوب" بالداخلة؛ لبحث مطالب وشكاوى المواطنين، حيث كلف المحافظ الوحدة المحلية لمركز الداخلة بسرعة تخصيص أرض لإقامة معهد ثانوى أزهرى لخدمة طلاب القرية والمناطق المجاورة، وتخصيص أراضى خارج الكتلة السكنية لنقل حظائر الماشية من داخل القرى، وتوصيل خط مياه لها وذلك خلال شهر واحد.

كما كلف المحافظ مديرية التربية والتعليم بوضع خطة لسد عجز المعلمين بالمدارس، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لحصر الأراضى المتضررة من توسعة الطريق لتعويض أصحابها.

وأكد محافظ الوادى الجديد، سرعة توصيل المياه والكهرباء لأراضى تقسيمات المواطنين، وصيانة مولدات آبار الرى بالمساهمة بين المحافظة، والمزارعين لحين الانتهاء من خطة إحلال الطاقة الشمسية.