جدة - نرمين السيد - ويرصد دوت الخليج من خلال الإنفوجراف التالى أهم مشروع شبكة طرق سوهاج: كان من ضمن المشروعات التى نفذتها الدولة، ازدواج طريق سوهاج أسيوط بنسبة 100%، بطول 55 كيلومترا وبتكلفة 470 مليونا. جاء ذلك إلى جانب ازدواج طريق أسيوط سوهاج بنسبة 100%، بطول 10 كيلومترات، بتكلفة 101.8 مليون. رفع كفاءة الطريق القائم الصعيد البحر الأحمر، بتكلفة 125.3 مليون ونسبة تنفيذ 100%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصعيد فى دائرة الاهتمام.. إنجازات جديدة فى شبكة طرق سوهاج (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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