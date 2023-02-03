عاجل.. وزارة الخارجية: نتابع على مدى الساعة حادث مقتل مواطن مصرى بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بإن القطاع القنصلى، بوزارة الخارجية، يتابع على مدى الساعة مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى ميلانو، المستجدات الخاصة بملابسات حادث العثور على جثة المواطن المصرى، محمد إبراهيم منصور محمد، داخل سيارته فى منطقة ريفية نائية بمدينة فيدجيفنو، بمقاطعة بافيا بإيطاليا.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه وفقا للمعلومات التى حصلت عليها القنصلية العامة فى ميلانو من الشرطة الإيطالية، فإن التحقيقات الأولية، أثبتت أن الوفاة ناتجة عن إطلاق أعيرة نارية على المواطن، اتبعها إشعال الجناة النيران فى سيارته. وتابع: تواصل القنصلية العامة فى ميلانو، اتصالاتها المكثفة مع جهات التحقيق التى تتبع مسارات متعددة للكشف عن الجناة فى أسرع وقت، كما أن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية يتابع مع عائلة المواطن فى مصر، وتتواصل القنصلية مع أفراد من عائلته من المقيمين فى إيطاليا، لضمان شحن الجثمان إلى أرض الوطن فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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