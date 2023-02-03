الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر تؤثرة بشدة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - ويسود اليوم الجمعة، طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.