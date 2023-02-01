حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 2-2-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 2-2-2023

مهنياً: إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتجني لاحقاً ثمار تعبك.

عاطفياً: المعالجة المتروية لمشاكلك مع الشريك هي الأفضل والكفيلة بإعادة المياه إلى مجاريها.

صحياً: تعود من رحلة ترفيهية مزوداً بطاقة كبيرة من العافية والرشاقة والنفسية المرتاحة.

حظك اليوم برج الثور الخميس 2-2-2023

مهنياً: تبدو واثقاً بنفسك وجريئاً وباستطاعتك إنقاذ الوضع واستعادة موقعك وإعادة المياه إلى مجاريها.

عاطفياً: التأخير في اتخاذ القرارات المهمة يترك انعكاساته والشكوك لدى الشريك.

صحياً: تبدو مستسلماً لليأس أمام الضغوط التي تتعرض لها، لكنك قادر على التغلب على كل ما يواجهك.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2-2-2023

مهنياً: الفرصة مناسبة لتتخلّص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك.

عاطفياً: تتوق إلى حياة عاطفية مستقرة ولكن تعاكسك الظروف المحيطة بك بعض الشيء.

صحياً: كن معتدلاً في كمية الطعام التي تتناولها مساء، وخفف من المأكولات السريعة التي تطلبها من المطاعم.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 2-2-2023

مهنياً: تجنّب التطرف فقد تواجه بعض الاحتكاكات والتضارب بين بعض المصالح.

برج السرطان عاطفياً: الانتظار لن يطول حتى تتمكن من تحديد أولوياتك، وهذا أفضل لك وللشريك.

صحياً: قد تتحمل محنة قاسية وتضطر الى إعادة الحسابات، وتفاجأ ببعض النوبات المؤلمة.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 2-2-2023

مهنياً: يعدك هذا اليوم بنجاح كبير ومميز جداً إذا عملت من ضمن فريق متآلف ومتجانس يحمل الأهداف نفسها تقريباً.

عاطفياً: الميزة المهمة والرئيسية في العلاقة بالشريك، هي الثقة التي يجب أن تجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.

صحياً: من ينتبه لصحته هو الرابح، ومن يهملها يعرض نفسه للأمراض، أيهما تختار؟.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 2-2-2023

مهنياً: تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار واطمئنان ما بالنسبة إلى وضع مالي أو تمويلي تبحثه.

عاطفياً: ارتباط عاطفي جديد في طريقه إليك، قد يحمل إليك مشروع وزواج واستقرار نهائي.

صحياً: إذا كنت تكثر من تناول الحلويات، النتائج ستظهر قريباً جداً ولن تكون مطمئنة.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 2-2-2023

مهنياً: الحل الذي يرضي جميع الأطراف هو دائماً المفضّل، وعليك تسعى إليه لئلا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً.

عاطفياً: تشعر بارتياح عاطفي مع الحبيب وتعزّز علاقتك وتعيش معه أوقاتاً لا تنسى.

صحياً: احزم حقائبك والشريك وانطلقا في رحلة بعيداً عن كل الهموم والمشاكل.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 2-2-2023

مهنياً: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم.

عاطفياً: تغلّب على المصاعب العابرة التي واجهتها مع الحبيب في المدة الأخيرة وابدأ صفحة جديدة.

صحياً: خذ الأمور بحكمة، ولا تنفعل لمجرّد تصرّف عابر يقوم به أحدهم فقط لإزعاجك.

حظك اليوم برج القوس الخميس 2-2-2023

مهنياً: مشاريع مهمة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستخفاف بأي شيء أو إهماله.

عاطفياً: تخلّص من التراكمات القديمة من خلال معالجتها مع الشريك والانطلاق بخطوات جديدة ومدروسة.

صحياً: خذ قسطاً من الراحة في العمل، وخصّصه لبعض الأنشطة الفكرية والرياضية.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 2-2-2023

مهنياً: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادىء التي انطلقت منها.

عاطفياً: تشعر بالانزعاج بسبب استخفاف الشريك بك وتقرر الابتعاد عنه بعض الشيء.

صحياً: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 2-2-2023

مهنياً: طبعك المتقلب يخذلك كثيراً، لذا عليك تبديله بعض الشيء لبلوغ الأهداف التي حددتها.

عاطفياً: يجب أن تكون صريحاً مع الشريك إلى أقصى حد، لأنّ الحقيقة تظهر قريباً ويمكن أن تضعك في موقف محرج.

صحياً: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 2-2-2023

مهنياً: القمر في الجدي يشير إلى مفاوضات مهمة تشارك فيها، وقد تتعلق بيبع بعض الممتلكات، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك.

عاطفياً: يواجه الشريك مشكلة كبيرة طارئة تفوق قدرته على حلها، فيستعين بك، فلا تبخل عليه بها.

صحياً: حاول تناول الفيتامينات الضرورية لجسمك بعد المرض الذي شفيت منه أخيرا.