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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 2-2-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 2-2-2023

مهنياً: إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتجني لاحقاً ثمار تعبك.

عاطفياً: المعالجة المتروية لمشاكلك مع الشريك هي الأفضل والكفيلة بإعادة المياه إلى مجاريها.

صحياً: تعود من رحلة ترفيهية مزوداً بطاقة كبيرة من العافية والرشاقة والنفسية المرتاحة.

حظك اليوم برج الثور الخميس 2-2-2023

مهنياً: تبدو واثقاً بنفسك وجريئاً وباستطاعتك إنقاذ الوضع واستعادة موقعك وإعادة المياه إلى مجاريها.

عاطفياً: التأخير في اتخاذ القرارات المهمة يترك انعكاساته والشكوك لدى الشريك.

صحياً: تبدو مستسلماً لليأس أمام الضغوط التي تتعرض لها، لكنك قادر على التغلب على كل ما يواجهك.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2-2-2023

مهنياً: الفرصة مناسبة لتتخلّص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك.

عاطفياً: تتوق إلى حياة عاطفية مستقرة ولكن تعاكسك الظروف المحيطة بك بعض الشيء.

صحياً: كن معتدلاً في كمية الطعام التي تتناولها مساء، وخفف من المأكولات السريعة التي تطلبها من المطاعم.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 2-2-2023

مهنياً: تجنّب التطرف فقد تواجه بعض الاحتكاكات والتضارب بين بعض المصالح.

برج السرطان عاطفياً: الانتظار لن يطول حتى تتمكن من تحديد أولوياتك، وهذا أفضل لك وللشريك.

صحياً: قد تتحمل محنة قاسية وتضطر الى إعادة الحسابات، وتفاجأ ببعض النوبات المؤلمة.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 2-2-2023

مهنياً: يعدك هذا اليوم بنجاح كبير ومميز جداً إذا عملت من ضمن فريق متآلف ومتجانس يحمل الأهداف نفسها تقريباً.

عاطفياً: الميزة المهمة والرئيسية في العلاقة بالشريك، هي الثقة التي يجب أن تجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.

صحياً: من ينتبه لصحته هو الرابح، ومن يهملها يعرض نفسه للأمراض، أيهما تختار؟.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 2-2-2023

مهنياً: تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار واطمئنان ما بالنسبة إلى وضع مالي أو تمويلي تبحثه.

عاطفياً: ارتباط عاطفي جديد في طريقه إليك، قد يحمل إليك مشروع وزواج واستقرار نهائي.

صحياً: إذا كنت تكثر من تناول الحلويات، النتائج ستظهر قريباً جداً ولن تكون مطمئنة.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 2-2-2023

مهنياً: الحل الذي يرضي جميع الأطراف هو دائماً المفضّل، وعليك تسعى إليه لئلا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً.

عاطفياً: تشعر بارتياح عاطفي مع الحبيب وتعزّز علاقتك وتعيش معه أوقاتاً لا تنسى.

صحياً: احزم حقائبك والشريك وانطلقا في رحلة بعيداً عن كل الهموم والمشاكل.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 2-2-2023

مهنياً: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم.

عاطفياً: تغلّب على المصاعب العابرة التي واجهتها مع الحبيب في المدة الأخيرة وابدأ صفحة جديدة.

صحياً: خذ الأمور بحكمة، ولا تنفعل لمجرّد تصرّف عابر يقوم به أحدهم فقط لإزعاجك.

حظك اليوم برج القوس الخميس 2-2-2023

مهنياً: مشاريع مهمة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستخفاف بأي شيء أو إهماله.

عاطفياً: تخلّص من التراكمات القديمة من خلال معالجتها مع الشريك والانطلاق بخطوات جديدة ومدروسة.

صحياً: خذ قسطاً من الراحة في العمل، وخصّصه لبعض الأنشطة الفكرية والرياضية.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 2-2-2023

مهنياً: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادىء التي انطلقت منها.

عاطفياً: تشعر بالانزعاج بسبب استخفاف الشريك بك وتقرر الابتعاد عنه بعض الشيء.

صحياً: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 2-2-2023

مهنياً: طبعك المتقلب يخذلك كثيراً، لذا عليك تبديله بعض الشيء لبلوغ الأهداف التي حددتها.

عاطفياً: يجب أن تكون صريحاً مع الشريك إلى أقصى حد، لأنّ الحقيقة تظهر قريباً ويمكن أن تضعك في موقف محرج.

صحياً: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 2-2-2023

مهنياً: القمر في الجدي يشير إلى مفاوضات مهمة تشارك فيها، وقد تتعلق بيبع بعض الممتلكات، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك.

عاطفياً: يواجه الشريك مشكلة كبيرة طارئة تفوق قدرته على حلها، فيستعين بك، فلا تبخل عليه بها.

صحياً: حاول تناول الفيتامينات الضرورية لجسمك بعد المرض الذي شفيت منه أخيرا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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