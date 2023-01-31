شمامسة جدد وتدشين معمودية فى عيد «الأنبا أنطونيوس» ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا تادرس مطران بورسعيد، القداس الإلهى لتذكار عيد القديس الأنبا أنطونيوس مؤسس النظام الرهبانى فى العالم، فى كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بحى الضواحى ببورسعيد.





وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 30 من أبناء الكنيسة فى رتبة (مرتل). وقبل صلاة القداس دشن نيافته جرن المعمودية بالكنيسة ذاتها على اسم القديس يوحنا المعمدان، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

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