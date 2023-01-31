الكويت: تشغيل 3 رحلات أسبوعية جديدة لـ شرم الشيخ والإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الشركة بيانًا، أمس الإثنين، قالت فيه، إنها تهدف التوسع فى شبكة الخطوط للوصول إلى نقاط تشهد طلبا كبيرا لعملائها مثل مدينة شرم الشيخ، وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعية أيام الإثنين والأربعاء والسبت بداية من يونيو المقبل.

وأضافت أنه يكون هناك تشغيل لرحلات تجارية إلى الإسكندرية بداية من شهر مارس بواقع ثلاث رحلات فى الأسبوع أيام الإثنين والجمعة والأحد.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنه سيتم تشغيل الرحلات التجارية الجديدة إلى بودابست فى المجر برحلتين فى الأسبوع أيام الثلاثاء والسبت اعتبارا من يونيو المقبل، كما أنه أيضا سيتم تشغيل الرحلات التجارية الجديدة اعتبارا من يونيو المقبل إلى أثينا فى اليونان بواقع رحلة واحدة فى الأسبوع يوم الجمعة.

وذكرت الشركة أنه سيتم تشغيل الرحلات التجارية اعتبارا من يونيو المقبل إلى كل من ملقا فى اسبانيا بواقع ثلاث رحلات فى الأسبوع أيام الثلاثاء والجمعة والأحد، وإلى سراييفو فى البوسنة برحلتين فى الأسبوع أيام الخميس والأحد، وإلى ميكونوس فى اليونان بواقع رحلتين فى الأسبوع أيام الأحد والأربعاء.

وأوضحت "الكويتية" تشغيل رحلات اعتبارا من يونيو المقبل إلى كل من فيينا فى النمسا بواقع ثلاث رحلات فى الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وإلى نيس فى فرنسا برحلتين فى الأسبوع أيام الثلاثاء والسبت، ورحلات اعتبارا من يونيو المقبل إلى صلالة فى عمان برحلتين فى الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس.

وأشار البيان إلى أن الشركة قامت بإضافة عدد من المدن الجديدة على جدول رحلاتها الشتوى بداية من شهر أكتوبر المقبل هى برشلونة فى إسبانيا وبرلين فى ألمانيا، وأبها والعلا والطائف والقصيم فى المملكة العربية السعودية.

وأضافت "الكويتية" أنها تقوم بإعداد دراسات دقيقة حول جدوى هذه الأسواق والوجهات ومدى إقبال العملاء عليها، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن العديد من الوجهات فى العام الماضى شهدت نجاحا واستحسانا واسعا من الجمهور مثل مدريد والدار البيضاء وتبليسى وغيرها من الوجهات.