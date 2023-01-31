الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعديا أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، قد تغزر على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، فلا عن أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.