الأوقاف: إقبال كبير على الأمسية الابتهالية بمسجد السيدة نفيسة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم - أن الابتهالية شهدت إقبالا كبيرا بحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سيد حامد مدير الدعوة بالقاهرة، والأستاذ عبد العزيز عمران، وجمع غفير من أئمة الأوقاف ورواد مسجد السيدة نفيسة "رضى الله عنها".
يأتى ذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الريادى فى عمارة بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الدينى.
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