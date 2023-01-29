حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 30-1-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 10:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 30-1-2023

مهنياً: مشاريع كثيرة تنتظر التمويل المطلوب والموافقة عليها، فحاول أن تشرح اهميتها لعلك تجد آذاناً صاغية.

عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة الشريك وتظهر النتائج سريعاً.

صحياً: لا تفرط في تناول المعجّنات والنشويات، فهي سبب أساسي للبدانة وغيرها.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 30-1-2023

مهنياً: استثمر طاقتك الخلاقة لتطوير قدراتك العملية، وهذا ما ستجعله في أولوياتك في المرحلة المقبلة.

عاطفياً: لا تقسُ على الشريك كثيراً، فهو يعاني بعض المشاكل وقد يتخذ قرارات تفاجئك.

صحياً: مهما تراكمت الأعمال، تجد بعض الوقت للاهتمام بصحتك وإيلائها الأولوية.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 30-1-2023

مهنياً: يشير هذا اليوم الى جو متشنّج يجب أن تنتبه له أكثر من العادة، وحاول ألا تختلط بالزملاء كثيراً تفادياً لإثارة المشاكل.

عاطفياً: لا تفرض آراءك بالقوة على الشريك، فهو أيضاً له آراؤه ويجب أن تستمع إليها وتحترمها .

صحياً: لا تكثر من تناول الطعام مساء، ولا تقلله كثيراً، بل حاول أن تكون عادلاً.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 30-1-2023

مهنياً: لحسن الحظ يكون هذا اليوم مناسباً جداً لمشاريعك ويولّد طاقة إيجابية.

برج السرطان عاطفياً: تشعر بالارتباك بسبب عدم صراحتك مع الحبيب وتفاجئك ردّة فعله غير المتوقعة وتضعك في موقف محرج.

صحياً: تسمع أخباراً تسعدك أو تطمئن إلى صحة أحد المقرّبين أو تخوض تجربة رياضية مفيدة.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 30-1-2023

مهنياً: تتلقى معلومات جيدة تساعدك على حسن الخيار، كن متكتماً جداً ولا تعط ثقة عمياء، ففي المحيط أعداء يا عزيزي.

عاطفياً: إمنح الحبيب المساحة والوقت اللذين يحتاج إليهما ولا تكبله بغيرتك الشديدة.

صحياً: ترهقك المسؤوليات الاجتماعية والعائلية وتفكر في السفر للراحة.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 30-1-2023

مهنياً: يجعل هذا اليوم مزاجك متقلباً وصعباً ومشاكساً، أنصحك بعدم إظهار ضعفك وترددك أمام الآخرين.

عاطفياً: يجتاحك ركود عاطفي، لكن لن الأمر يطول حتى يعاود البركان ثورته مجدداً.

صحياً: حاول أن تعود من عملك سيراً، فهذا مفيد لك بعد يوم طويل ومتشنج.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 30-1-2023

مهنياً: الثقة مطلوبة في العمل، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها.

عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك في قلبه.

صحياً: استرخ ساعة كل يوم وكأنك تمارس اليوغا، ذلك كفيل بتهدئة أعصابك وإراحتك من همومك الكثيرة والضاغطة.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 30-1-2023

مهنياً: تزدهر المخيّلة وتعطيك أجوبة عن بعض التساؤلات وتتسارع الخطى وتقوم بواجباتك.

عاطفياً: استخدم جاذبيتك والطاقة اللطيفة في شخصيتك لتحظى بالشخص الذي تعشقه.

صحياً: لا تتقاعس عن القيام بكل ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على صحتك.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 30-1-2023

مهنياً: تمتلك عدداً من المواهب وتصبو إلى دراسة أو سفر، وتكون لك اتصالات مع مؤسسات أجنبية مفيدة جداً.

عاطفياً: ساعد الشريك على تخطي أزماته لتتمكن من طلب معونته لاحقاً في حال عاكستك الظروف.

صحياً: لا تنتظر من إهمال وضعك الصحي سوى النتائج الوخيمة، عندها لن ينفعك الندم.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 30-1-2023

مهنياً: تعيش يوماً متعثراً مليئاً بمصاعب ضاغطة وحافلة بالعلاقات المتوترة، فتكاد لا تجد السلام الذي تبحث عنه.

عاطفياً: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تمنحك المجال لتستمرّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الأمور رأساً على عقب.

صحياً: أنت صاحب كلمة وتصميم وعزم في كل ما تقوم به مهنياً، فلم لا تكون كذلك على صعيد الاهتمام بصحتك؟.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 30-1-2023

مهنياً: لا تخشَ هذا اليوم التصريح بوجهة نظرك ووضّح الأمور لتنال حقوقك التي تطالب بها منذ مدة بعيدة.

عاطفياً: إيجابيات من الشريك تمنحك أملاً أكبر في المستقبل، لكن الانتظار قليلاً مطلوب لاستيضاح بعض النقاط.

صحياً: مع اقتراب موسم الشتاء يقلّ الوقت المتاح لممارسة الرياضة، لذا عليك الالتحاق بأحد الأندية.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 30-1-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تدخّل سافر في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك.

عاطفياً: اغتنم فرصة بقائك في المنزل للتفكير بهدوء في أمور كانت تشغل بالك إزاء الشريك.

صحياً: خصص المزيد من الوقت لترتاح من عناء العمل ومارس الرياضة يومياً.