أخبار مصرية

حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 30-1-2023

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 10:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 30-1-2023

مهنياً: مشاريع كثيرة تنتظر التمويل المطلوب والموافقة عليها، فحاول أن تشرح اهميتها لعلك تجد آذاناً صاغية.

عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة الشريك وتظهر النتائج سريعاً.

صحياً: لا تفرط في تناول المعجّنات والنشويات، فهي سبب أساسي للبدانة وغيرها.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 30-1-2023

مهنياً: استثمر طاقتك الخلاقة لتطوير قدراتك العملية، وهذا ما ستجعله في أولوياتك في المرحلة المقبلة.

عاطفياً: لا تقسُ على الشريك كثيراً، فهو يعاني بعض المشاكل وقد يتخذ قرارات تفاجئك.

صحياً: مهما تراكمت الأعمال، تجد بعض الوقت للاهتمام بصحتك وإيلائها الأولوية.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 30-1-2023

مهنياً: يشير هذا اليوم الى جو متشنّج يجب أن تنتبه له أكثر من العادة، وحاول ألا تختلط بالزملاء كثيراً تفادياً لإثارة المشاكل.

عاطفياً: لا تفرض آراءك بالقوة على الشريك، فهو أيضاً له آراؤه ويجب أن تستمع إليها وتحترمها .

صحياً: لا تكثر من تناول الطعام مساء، ولا تقلله كثيراً، بل حاول أن تكون عادلاً.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 30-1-2023

مهنياً: لحسن الحظ يكون هذا اليوم مناسباً جداً لمشاريعك ويولّد طاقة إيجابية.

برج السرطان عاطفياً: تشعر بالارتباك بسبب عدم صراحتك مع الحبيب وتفاجئك ردّة فعله غير المتوقعة وتضعك في موقف محرج.

صحياً: تسمع أخباراً تسعدك أو تطمئن إلى صحة أحد المقرّبين أو تخوض تجربة رياضية مفيدة.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 30-1-2023

مهنياً: تتلقى معلومات جيدة تساعدك على حسن الخيار، كن متكتماً جداً ولا تعط ثقة عمياء، ففي المحيط أعداء يا عزيزي.

عاطفياً: إمنح الحبيب المساحة والوقت اللذين يحتاج إليهما ولا تكبله بغيرتك الشديدة.

صحياً: ترهقك المسؤوليات الاجتماعية والعائلية وتفكر في السفر للراحة.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 30-1-2023

مهنياً: يجعل هذا اليوم مزاجك متقلباً وصعباً ومشاكساً، أنصحك بعدم إظهار ضعفك وترددك أمام الآخرين.

عاطفياً: يجتاحك ركود عاطفي، لكن لن الأمر يطول حتى يعاود البركان ثورته مجدداً.

صحياً: حاول أن تعود من عملك سيراً، فهذا مفيد لك بعد يوم طويل ومتشنج.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 30-1-2023

مهنياً: الثقة مطلوبة في العمل، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها.

عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك في قلبه.

صحياً: استرخ ساعة كل يوم وكأنك تمارس اليوغا، ذلك كفيل بتهدئة أعصابك وإراحتك من همومك الكثيرة والضاغطة.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 30-1-2023

مهنياً: تزدهر المخيّلة وتعطيك أجوبة عن بعض التساؤلات وتتسارع الخطى وتقوم بواجباتك.

عاطفياً: استخدم جاذبيتك والطاقة اللطيفة في شخصيتك لتحظى بالشخص الذي تعشقه.

صحياً: لا تتقاعس عن القيام بكل ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على صحتك.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 30-1-2023

مهنياً: تمتلك عدداً من المواهب وتصبو إلى دراسة أو سفر، وتكون لك اتصالات مع مؤسسات أجنبية مفيدة جداً.

عاطفياً: ساعد الشريك على تخطي أزماته لتتمكن من طلب معونته لاحقاً في حال عاكستك الظروف.

صحياً: لا تنتظر من إهمال وضعك الصحي سوى النتائج الوخيمة، عندها لن ينفعك الندم.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 30-1-2023

مهنياً: تعيش يوماً متعثراً مليئاً بمصاعب ضاغطة وحافلة بالعلاقات المتوترة، فتكاد لا تجد السلام الذي تبحث عنه.

عاطفياً: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تمنحك المجال لتستمرّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الأمور رأساً على عقب.

صحياً: أنت صاحب كلمة وتصميم وعزم في كل ما تقوم به مهنياً، فلم لا تكون كذلك على صعيد الاهتمام بصحتك؟.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 30-1-2023

مهنياً: لا تخشَ هذا اليوم التصريح بوجهة نظرك ووضّح الأمور لتنال حقوقك التي تطالب بها منذ مدة بعيدة.

عاطفياً: إيجابيات من الشريك تمنحك أملاً أكبر في المستقبل، لكن الانتظار قليلاً مطلوب لاستيضاح بعض النقاط.

صحياً: مع اقتراب موسم الشتاء يقلّ الوقت المتاح لممارسة الرياضة، لذا عليك الالتحاق بأحد الأندية.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 30-1-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تدخّل سافر في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك.

عاطفياً: اغتنم فرصة بقائك في المنزل للتفكير بهدوء في أمور كانت تشغل بالك إزاء الشريك.

صحياً: خصص المزيد من الوقت لترتاح من عناء العمل ومارس الرياضة يومياً.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا