حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 30-1-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 10:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 30-1-2023
مهنياً: مشاريع كثيرة تنتظر التمويل المطلوب والموافقة عليها، فحاول أن تشرح اهميتها لعلك تجد آذاناً صاغية.
عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة الشريك وتظهر النتائج سريعاً.
صحياً: لا تفرط في تناول المعجّنات والنشويات، فهي سبب أساسي للبدانة وغيرها.
حظك اليوم برج الثور الاثنين 30-1-2023
مهنياً: استثمر طاقتك الخلاقة لتطوير قدراتك العملية، وهذا ما ستجعله في أولوياتك في المرحلة المقبلة.
عاطفياً: لا تقسُ على الشريك كثيراً، فهو يعاني بعض المشاكل وقد يتخذ قرارات تفاجئك.
صحياً: مهما تراكمت الأعمال، تجد بعض الوقت للاهتمام بصحتك وإيلائها الأولوية.
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 30-1-2023
مهنياً: يشير هذا اليوم الى جو متشنّج يجب أن تنتبه له أكثر من العادة، وحاول ألا تختلط بالزملاء كثيراً تفادياً لإثارة المشاكل.
عاطفياً: لا تفرض آراءك بالقوة على الشريك، فهو أيضاً له آراؤه ويجب أن تستمع إليها وتحترمها .
صحياً: لا تكثر من تناول الطعام مساء، ولا تقلله كثيراً، بل حاول أن تكون عادلاً.
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 30-1-2023
مهنياً: لحسن الحظ يكون هذا اليوم مناسباً جداً لمشاريعك ويولّد طاقة إيجابية.
برج السرطان عاطفياً: تشعر بالارتباك بسبب عدم صراحتك مع الحبيب وتفاجئك ردّة فعله غير المتوقعة وتضعك في موقف محرج.
صحياً: تسمع أخباراً تسعدك أو تطمئن إلى صحة أحد المقرّبين أو تخوض تجربة رياضية مفيدة.
حظك اليوم برج الاسد الاثنين 30-1-2023
مهنياً: تتلقى معلومات جيدة تساعدك على حسن الخيار، كن متكتماً جداً ولا تعط ثقة عمياء، ففي المحيط أعداء يا عزيزي.
عاطفياً: إمنح الحبيب المساحة والوقت اللذين يحتاج إليهما ولا تكبله بغيرتك الشديدة.
صحياً: ترهقك المسؤوليات الاجتماعية والعائلية وتفكر في السفر للراحة.
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 30-1-2023
مهنياً: يجعل هذا اليوم مزاجك متقلباً وصعباً ومشاكساً، أنصحك بعدم إظهار ضعفك وترددك أمام الآخرين.
عاطفياً: يجتاحك ركود عاطفي، لكن لن الأمر يطول حتى يعاود البركان ثورته مجدداً.
صحياً: حاول أن تعود من عملك سيراً، فهذا مفيد لك بعد يوم طويل ومتشنج.
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 30-1-2023
مهنياً: الثقة مطلوبة في العمل، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها.
عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك في قلبه.
صحياً: استرخ ساعة كل يوم وكأنك تمارس اليوغا، ذلك كفيل بتهدئة أعصابك وإراحتك من همومك الكثيرة والضاغطة.
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 30-1-2023
مهنياً: تزدهر المخيّلة وتعطيك أجوبة عن بعض التساؤلات وتتسارع الخطى وتقوم بواجباتك.
عاطفياً: استخدم جاذبيتك والطاقة اللطيفة في شخصيتك لتحظى بالشخص الذي تعشقه.
صحياً: لا تتقاعس عن القيام بكل ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على صحتك.
حظك اليوم برج القوس الاثنين 30-1-2023
مهنياً: تمتلك عدداً من المواهب وتصبو إلى دراسة أو سفر، وتكون لك اتصالات مع مؤسسات أجنبية مفيدة جداً.
عاطفياً: ساعد الشريك على تخطي أزماته لتتمكن من طلب معونته لاحقاً في حال عاكستك الظروف.
صحياً: لا تنتظر من إهمال وضعك الصحي سوى النتائج الوخيمة، عندها لن ينفعك الندم.
حظك اليوم برج الجدي الاثنين 30-1-2023
مهنياً: تعيش يوماً متعثراً مليئاً بمصاعب ضاغطة وحافلة بالعلاقات المتوترة، فتكاد لا تجد السلام الذي تبحث عنه.
عاطفياً: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تمنحك المجال لتستمرّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الأمور رأساً على عقب.
صحياً: أنت صاحب كلمة وتصميم وعزم في كل ما تقوم به مهنياً، فلم لا تكون كذلك على صعيد الاهتمام بصحتك؟.
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 30-1-2023
مهنياً: لا تخشَ هذا اليوم التصريح بوجهة نظرك ووضّح الأمور لتنال حقوقك التي تطالب بها منذ مدة بعيدة.
عاطفياً: إيجابيات من الشريك تمنحك أملاً أكبر في المستقبل، لكن الانتظار قليلاً مطلوب لاستيضاح بعض النقاط.
صحياً: مع اقتراب موسم الشتاء يقلّ الوقت المتاح لممارسة الرياضة، لذا عليك الالتحاق بأحد الأندية.
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 30-1-2023
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تدخّل سافر في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك.
عاطفياً: اغتنم فرصة بقائك في المنزل للتفكير بهدوء في أمور كانت تشغل بالك إزاء الشريك.
صحياً: خصص المزيد من الوقت لترتاح من عناء العمل ومارس الرياضة يومياً.