بسام راضى يكشف تفاصيل لقاء السيسى مع مجتمع رجال الأعمال بالهند وأذربيجان

جدة - نرمين السيد - كشف السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل لقاء الـرئيس عبدالفتاح السيسى، مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين خلال زيارته لـ الهند وأذربيجان.





وقال راضى، فى تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسى حرص على تقديم شرح مركز بشكل كبير جدا للتطورات الكبيرة التى حدثت فى مصر خلال الثمانى سنوات الماضية منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأضاف السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسى أكد على التطورات التى شهدتها مصر فيما يخص مجال الاقتصاد ومناخ وإجراءات تسهيل الاستثمار والإصلاح الاقتصادى والبنية الأساسية التى تطورت للغاية وأصبحت قادرة على استيعاب واستقبال أى استثمارات جديدة بمختلف أنواعها، مشيرا إلى البيئة التشريعية المتكاملة للاستثمار فى مصر ووجود قوانين حديثة ومتطورة تعطى امتيازات كبيرة جدا للمستثمرين سواء من خلال قوانين الاستثمار أو من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووجود اعفاءات ضخمة، بالإضافة إلى صندوق مصر السيادى الذى يمثل ذراع استثمارى للحكومة المصرية، ويعطى الفرصة للمستثمر الأجنبى فى التعامل مع ذراع استثمارى للحكومة بمفهوم القطاع الخاص والدخول فى شراكة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم استعرض المؤشرات الاقتصادية التى تحسنت بشكل كبير خلال الثمانى سنوات الماضية، مشيرا إلى أنه تم استعراض التجربة التنموية المصرية الحالية والتى كانت محل إعجاب ومتابعة وتقدير من رموز الاقتصاد ومجتمع الاعمال والمستثمرين فى الهند وأذربيجان، لافتا إلى أن ملف الاستثمار فى مصر يتمتع بمظلة من الاستقرار بالمفهوم الشامل سواء استقرار سياسى وأمنى وثبات الإرادة السياسية.

وقال إنه تم شرح جميع تطورات الإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، لا سيما زيادة الشراكة مع القطاع الخاص والتركيز على اشتراك القطاع الخاص فى قطاعات الإنتاج، خصوصا فى مجالات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار السفير بسام راضى، إلى أن الرئيس السيسى، استعرض كذلك برنامج الحماية الاجتماعية الشاملة فى مصر وفى مقدمته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تعتبر مشروع تنموى هو الأكبر والأضخم على مستوى العالم، ويستهدف تحسين حياة 60 مليون مواطن فى الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتبلغ التكلفة الإجمالية له حوالى 54 مليار دولار.

وأكد راضى، أن مصر أصبحت مفتوحة للاستثمارات بامتيازات وقوانين وبيئة تشريعية جيدة وفرص حقيقية خصوصا فى مجال المشروعات التنموية الكبرى الموجودة فى جميع المحافظات المصرية، والتى يشارك فيها أكثر من 5 آلاف شركة مصرية متنوعة، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التى اكتسبتها الشركات المصرية من عملية البناء والتعمير والمشروعات التنموية التى مكنتها الدخول فى مشروعات ضخمة خارج مصر مثل إقامة سد تنزانيا، وأصبحت الشركات المصرية قادرة على القيام بمشروعات ضخمة فى الدول الصديقة.

وأشار إلى أن تلك اللقاءات شهدت أيضا التركيز على مجال الصناعات الدوائية والطبية فى مصر، لافتا إلى أن المناقشات بين الرئيس السيسى ورجال الأعمال فى البلدين عكست أن مصر من أقدم الأسواق فى المنطقة فى هذا المجال، بالإضافة إلى الاهتمام بالتصنيع الغذائى فى مصر والذى يمثل حوالى 28٪؜ من قطاع الصناعة ويتمتع بوجود فرص استثمارية كبيرة جدا.

وأضاف أنه تم الإشارة كذلك إلى ملفات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وما يترتب على ذلك من صناعات مكملة بتلك المجالات وتتمتع مصر بامكانيات كبيرة فى هذا القطاع، خصوصا الطاقة الشمسية والرياح، كما أنه كان هناك اهتماما من رجال الأعمال فى الهند وأذربيجان بالاستفسار حول الصندوق السيادى المصرى، وما يوفره من فرص كبيرة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى شرح تفاصيل الرخصة الذهبية التى تمنحها مصر للمستثمرين، وإنهاء جميع التراخيص اللازمة للمشروعات فى مدة زمنية قصيرة للغاية.